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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البث الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تؤيد الاقتراح المصري بشأن غزة ونتنياهو يرفضه

نتنياهو
نتنياهو

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية، أن المؤسسة الأمنية ومعظم القيادة السياسية تؤيد الاقتراح المصري بشأن غزة.. لكن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يوافق عليه.

وفي وقت سابق،  قال مصدر رفيع المستوى، إن وفدا أمنيا مصريا وصل تل أبيب، ويضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني، لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

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مصدر سياسي إسرائيلي رسمي: الاجتماع مع الوفد الأمني المصري كان جيدا للغاية

وفد أمني مصري يزور تل أبيب 

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي رسمي، أن الاجتماع مع الوفد الأمني المصري كان جيدا للغاية.

وأضاف المصدر الإسرائيلي: "قدمنا مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال القطاع.

وأشار: لن يكون هناك وقف تام لإطلاق النار في غزة إلا لبضعة أسابيع، وقدمنا مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال قطاع غزة.. ومصر ستضغط على حماس من أجل قبول آخر فرصة لذلك.
 

غزة هيئة البث الإسرائيلية المؤسسة الأمنية الاقتراح المصري نتنياهو

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