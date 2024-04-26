الزراعة: إنتاج نصف مليون فدان بسيناء يدخل الأسواق قريبا

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة أنشأت مدينة للصيادين في سيناء، ومدرسة لتدريب الصيادين على أعمال الصيد، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة البيطرية لتنشيط الإنتاج الحيواني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كما أنشأنا 5 محطات بحثية وهي محطات بحوث: جنوب القنطرة شرق، بالوظة، الشيخ زايد، جنوب سيناء، المغارة.".

تابع الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، ان سيناء بها أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، وهو ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتنمية سيناء، بالإضافة إلى تطوير نصف مليون فدان في شمال وجنوب سيناء وإنتاجهم سيدخل الأسواق قريبا، وأنشأنا بها 18 تجمع زراعي وكل حيز يضم 5 أفدنة بها العديد من الصوب والإنتاج الحيواني والنباتي وكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة.

