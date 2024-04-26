سميرة أحمد تكشف عن مفاجأة: رشحوني قبل سهير البابلي لمدرسة المشاغبين

أكدت الفنانة القديرة سميرة أحمد ،أنها تتمنى زيارة منطقة الدرب الأحمر التي عاشت بها، موضحة: الأهالي هناك طيبين ويحبوني ويقدروني.
أضافت الفنانة القديرة سميرة أحمد خلال لقائها مع الاعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أنها ترشحت قبل سهير البابلي لمدرسة المشاغبين، مضيفة: “اعتذرت لسمير العصفوري، عشان مش بشتغل مسرح”.
قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد، أنها أهدت تكريم المركز الكاثوليكي لها لروح الفنان الكبير الراحل سمير صبري.
وفي الحلقة الثانية، فتحت الفنانة القديرة صندوق الذكريات وحكت لأول مرة تفاصيل جديدة عن أعمالها الفنية.
وقالت سميرة في الحلقة التي تذاع الجمعة المقبلة، إن الفنان ياسرجلال يستحق النجومية التي وصل إليها، وأن الفنانة منى زكي موهوبة، قائلة: منى زكي من الفنانات اللي بحبها أوي أوي.
وكشف سميرة أحمد في الحلقة تفاصيل تقديمها للنجوم كريم عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز وأحمد زاهر وجيهان فاضل وأحمد فهمي، وغيرهم من الفنانين.