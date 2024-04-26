سميرة أحمد تكشف عن مفاجأة: رشحوني قبل سهير البابلي لمدرسة المشاغبين

أكدت الفنانة القديرة سميرة أحمد ،أنها تتمنى زيارة منطقة الدرب الأحمر التي عاشت بها، موضحة: الأهالي هناك طيبين ويحبوني ويقدروني.



‏‎أضافت الفنانة القديرة سميرة أحمد خلال لقائها مع الاعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أنها ترشحت قبل سهير البابلي لمدرسة المشاغبين، مضيفة: “اعتذرت لسمير العصفوري، عشان مش بشتغل مسرح”.



‏قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد، أنها أهدت تكريم المركز الكاثوليكي لها لروح الفنان الكبير الراحل سمير صبري.

‏‎وفي الحلقة الثانية، فتحت الفنانة القديرة صندوق الذكريات وحكت لأول مرة تفاصيل جديدة عن أعمالها الفنية.



‏‎وقالت سميرة في الحلقة التي تذاع الجمعة المقبلة، إن الفنان ياسرجلال يستحق النجومية التي وصل إليها، وأن الفنانة منى زكي موهوبة، قائلة: منى زكي من الفنانات اللي بحبها أوي أوي.



‏‎وكشف سميرة أحمد في الحلقة تفاصيل تقديمها للنجوم كريم عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز وأحمد زاهر وجيهان فاضل وأحمد فهمي، وغيرهم من الفنانين.