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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كسرله ضلوعه .. أول مكالمة لوالديّ طفل شبرا ضحية تجارة الأعضاء

طفل شبرا الضحية
طفل شبرا الضحية

قال محمد سعد والد طفل شبرا الضحية ، إنه كان دائم التوعية لابنه من التعامل مع الغرباء ، او تعاطي اي مخدر او شيء غير معروف ، موضحا :" المشكلة أن القاتل راجل كبير وبيصلي وبتاع ربنا ".

وتابع محمد سعد والد الطفل الضحية ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " كلام الناس " مع الاعلامية " ياسمين عز " ، أن المتهم كان يتقرب لابنه بالمال ليذهب الى " السايبر " ، وكان هو يعمل بالقهوة المجاورة من “السايبر”.

وأكمل : ابني كان طيب وخدوم ووشه بشوش واي حد بيطلب منه حاجة بيعملهاله.

وتابع : كان فيه دم في الحيطة وده كان معناه انه بيضربه وهو كان جامد وقلبه شديد ، ووجدنا ضلوعه مكسورة.

ومن جانبه قالت نجاة مختار والدة الطفل الضحية ، إن لديها بنت وولد ولم تكن تتوقع ان ما تسمعه يصل الي المنطقة .

وقالت النيابة العامة في بيان لها أنه    في إطار التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته .

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/e1d6G5nwK3jtwUGN/?mibextid=21zICX

الاعلامية ياسمين عز برنامج كلام الناس كلام الناس توك شو

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