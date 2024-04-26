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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحرك عاجل من الزمالك لحل أزمة بو طيب ورفع القيد عن النادي

نادي الزمالك
نادي الزمالك

كشف جمال الزهيري، الناقد الرياضي، تطورات أزمة وقف القيد بنادي الزمالك بسبب خالد بوطيب لاعب الفريق السابق لحين سداد مبلغ الغرامة.

وقال جمال الزهيري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب على مجلس الإدارة المنتهي فترة تقديم كشف حساب عن الفترة التي قضاها داخل جدران نادي الزمالك، لأن رحيل مجالس إدارات الأندية دون حساب كارثة، لأن المجلس الجديد مطالب بتسديد فاتورة ليس سببا فيها، معقبا: "ما ينفعش العملية تبقى سايبة كده".

تابع الناقد الرياضي، هناك تحركات من مجلس إدارة نادي الزمالك لحل الأزمة وتم التواصل مع محامي اللاعب بو طيب من أجل الاتفاق على تسوية النزاع بشكل ودي، ويرغب الزمالك في قبول اللاعب تقسيط قيمة الغرامة التي تقدر قيمتها ٢ مليون و٤٠٠ ألف يورو، لأن اللاعب حصل على حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية، ومن المنتظر أن يتدخل رجل الأعمال ممدوح عباس لإنهاء الأزمة.
 

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