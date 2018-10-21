صور مرعبة لمجرم بريطانى أشعل النار فى كارفان بداخله فتاة 14 عاما

في لحظات مروعة، قام مجرم في بريطانيا بإشعال النيران في كارفان "عربة سفر متنقلة "، بينما كانت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا تنام في داخلها.





وقالت صحيفة ديلي ميل، إنه تم تصوير مرتكب الجريمة يسير بهدوء نحو العربة في جايويك ، إسيكس ، ثم يتم رصده يتجول في المكان، قبل إشعاله النار فيها.





تم إنقاذ الفتاة البالغة من العمر 14 عاما من القافلة بعدما هرع إليها الجيران لمساعدتها.









وحضر الضباط، مع خدمة إطفاء مقاطعة إسكس ، وخدمة إسعاف شرق إنجلترا.





وقد نقلت الفتاة، والتي لم يتم تسميتها، إلى المستشفى وتعالج من حروق خطيرة.





ويقال إنها تتعافى بشكل جيد من إصاباتها ، وقد أعطت أسرتها إذنًا للشرطة لمشاركة لقطات اللحظة التي اشتعلت فيها النيران في العربة.





وقال مفتش المخبر جاري بيدل: "سوف يرى الناس ضباطًا في المنطقة، بينما نواصل تحقيقنا في هذا الحادث الفظيع.





وأطلق سراح صبي يبلغ من العمر 15 عاما من كلاكتون ، كان قد تم توقيفه للاشتباه في إحراقه العربة، بكفالة، وقد تم إطلاق سراحه إلى 26 نوفمبر، حيث سيمثل أمام جهات التحقيق، بينما تواصل الشرطة عملها للاحاطة بملابسات القضية.



