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رياضة

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة إشراك سيسيه وداوودا أمام الزمالك بالبطولة العربية..فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:47 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة في الاتحاد السكندري، عن موقف الجهاز الفني، من إشراك رزاق سيسيه وأحمد داوودا لاعبي الفريق، أمام الزمالك في مباراة الفريقين الثلاثاء المقبل، بذهاب دور الـ32 للبطولة العربية.

وقال صلاح الدين في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن تعاقد الزمالك والاتحاد ينص على منع مشاركة اللاعبين أمام الفريق الأبيض في المباريات المحلية والدولية، لكن البطولة العربية ودية ولا ينطبق عليها ما نص عليه التعاقد.

وتابع أنه في حالة اتفاق محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري على عدم مشاركة اللاعبين في اللقاء، فإن الجهاز الفني ملتزم بالأمر.
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