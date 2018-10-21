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رياضة

غياب ميسي يضع بيكيه فى مأزق

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:59 ص
بيكيه
بيكيه
حسن العمدة
أعرب جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، عن سعادته بالانتصار (4-2) على إشبيلية، اليوم السبت، في الجولة التاسعة من الليجا، على ملعب كامب نو.

وقال بيكيه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كانت مباراة مهمة بالنسبة لنا، وكنا نعلم أن الانتصار سيُعيدنا للصدارة مُجددًا.. سيطرنا على اللقاء، ورغم تقدمنا بثلاثية الخصم حاول العودة، واستقبلنا هدفين".

وتابع: "إشبيلية فريق رائع، ويمكن أن يخلق لنا العديد من المشاكل.. علينا أن نكون أكثر قوة، على المستوى الدفاعي".

وعن إصابة ميسي، قال: "وجوده يمنحنا الطمأنينة، لكن علينا ألا نتأثر بغيابه، لدينا العديد من اللاعبين للمضي قدما في المباريات، وسواء كان معنا أم لا، علينا مواصلة العمل".

يذكر أن برشلونة أعلن غياب ميسي عن الملاعب، لنحو 3 أسابيع، عقب إصابته أمام إشبيلية، وهو ما يعني خروجه من حسابات الكلاسيكو، أمام ريال مدريد، المقرر يوم 28 من الشهر الجاري.

وأردف بيكيه: "الكلاسيكو؟ لقد تبين أن كل شيء وارد، وعلينا أن نكون مستعدين.. على المستوى الشخصي أشعر بحالة جيدة، يوجد الكثير من الأحاديث حولي، لكنني تعودت على ذلك".
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