ثورة طبية جديدة ضد أخطر أمراض العصر

انخفضت حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز بين عدد كبير من مرضاه الجدد، بنسبة الثلث، وفقًا للدراسة الأولى في العالم لقياس تأثير حبوب "تروفادا" الزرقاء لشركة جيلياد ساينسز، في الحد من الفيروس المسبب لمرض الإيدز.



وقالت شبكة بلومبيرج، إن النتائج تقول، إن الطريق أمام دول وبلدان أخرى لمنع انتقال الفيروس باستخدام العلاج قد ينهي مآساة الكثيرين المصابين بهذا المرض القاتل.



وقال الباحث الرئيسي في الدراسة أندرو جروليتش​​، من معهد كيربي بجامعة نيو ساوث ويلز: "إن سرعة الانخفاض التي شهدناها في الإصابات الجديدة بالفيروس هي الأولى في العالم".

