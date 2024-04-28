وليد حجاج: التحول الرقمي دعم جديد للمواطن ويوفر العديد من الوظائف والخدمات.. فيديو

قال المهندس وليد حجاج ، خبير أمن المعلومات ، إن التحول الرقمي دعم جديد للمواطن ، ويوفر العديد من الوظائف والخدمات .

وتابع حجاج ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية " الحياة"، أن التحول الرقمي يساهم في تقديم الخدمات الحكومية بطريقة سهلة للمواطن ، وهناك دعم من القيادات والوزارات للتحول الرقمي .

وأكمل ، أنه أصبح هناك اعتماد كلي على انترنت الاشياء الذي يقوم بإنتاج كم ضخم من البيانات ، ولابد من استغلال هذا الكم من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي .

وجاء افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1) بطريق العين السخنة الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي كحافز جديد لهذه الإنجازات نحو التحول الرقمي، وتدشين مصر الرقمية برؤية وخطة شاملة وبمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي متكامل.

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