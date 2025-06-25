مصر تمنح المستثمرين إعفاءات جمركية وضريبية.. أبو العينين: الشرق الأوسط منبع الاستثمار الحقيقي

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الشرق الأوسط هو منبع الاستثمار الحقيقي وبمثابة السوق الكبيرة مضيفا: "المشروعات العملاقة نراها بكل فخر وجاء الوقت لتعظيم القيمة المضافة".



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع النائب محمد أبو العينين، على هامش أعمال قمة الشركات متعددة الجنسيات في الصين، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد».

وتابع وكيل مجلس النواب، إن دولة الصين تحترم المبادئ كلها وهدفها الرئيسي تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي والوصول إلى الطموحات الإيجابية بدون أي أهداف سياسية، مشيرا إلى أن الصين تمتلك قدرات خلابة قوية.

وأردف النائب محمد أبو العينين: القدرات الصينية ضخمة في العديد من المجالات، ومصر تتميز بمدن صناعية جديدة ومستثمرين في العديد من المشروعات.

كما أوضح أن الدولة المصرية تمنح المستثمرين ببعض المناطق إعفاءات جمركية وضريبية، ويمكن للمستثمر الوصول إلى أوروبا في ساعة، والتحرك إلى السعودية في أقل من 60 دقيقة.



