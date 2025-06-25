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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها في الكويت

بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها في الكويت
بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها في الكويت
رنا عصمت

نشرت الفنانة أنغام ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..

وتالقت أنغام، فى الصور  بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الذهبي اللامع، كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز أنغام  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد انغام،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

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بفستان لامع أنغام تخطف الأنظار بجمالها في الكويت انغام صور انغام

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بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها في الكويت

بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها في الكويت
بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها في الكويت
بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها في الكويت

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