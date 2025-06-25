هذه المشروبات نتناولها يوميا وتسبب الفشل الكلوي.. تفاصيل

يعد الفشل الكلوى من أخطر الامراض التى تهدد الانسان وتجعله غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي بسبب الاحتياج لجلسات غسيل الكلى المتكررة ومضاعفات المرض.

ووفقا لما جاء فى موقع “ai-care” نكشف لكم أهم المشروبات التى تسبب الفشل الكلوى.

الصودا



تُعدّ المشروبات الغازية، وخاصةً السكرية منها، من أبرز مسببات الفشل الكلوى عند ادمانها.

إذ يُمكن أن يُؤدي ارتفاع نسبة السكر فيها إلى زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين، وهما عاملان خطيران للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وبما أن مرض السكري من الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى المزمنة، فمن المهم الحد من تناول المشروبات الغازية.

مشروبات الطاقة



مشروبات الطاقة مليئة بالسكر والكافيين. الإفراط في تناول الكافيين قد يرفع ضغط الدم، وهو عامل خطر معروف لأمراض الكلى.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل الكافيين كمدرّ للبول، مما يزيد من إدرار البول وقد يؤدي إلى الجفاف ويزيد الجفاف المزمن من الضغط على الكلى، مما قد يُضعف وظائفها مع مرور الوقت.

الكحول



الإفراط في شرب الكحول قد يضرّ بالكلى أيضًا. للكحول تأثيرات مُدِرّة للبول، مما يزيد من إنتاج البول وقد يؤدي إلى الجفاف. يُخلّ الجفاف بتوازن السوائل في الجسم ويرفع ضغط الدم، وكلاهما يُشكّل ضغطًا إضافيًا على الكلى.

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحول على المدى الطويل إلى الفشل الكلوي ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، مما يجعل من الضروري الحد من تناول الكحول والبقاء رطبًا.

الإفراط في القهوة



على الرغم من أن تناول القهوة باعتدال يعد آمنًا بشكل عام للكلى، إلا أن شرب كميات كبيرة منها قد يكون له آثار ضارة.

تحتوي القهوة على الكافيين، الذي قد يؤدي تناوله بجرعات عالية إلى ارتفاع ضغط الدم واختلال توازن السوائل والأملاح في الجسم. كما قد يُسهم الكافيين في تكوّن حصوات الكلى، خاصةً لدى الأشخاص المُعرّضين لها أو الذين يُعانون من مشاكل في الكلى.

عصائر بها مُحليات صناعية



تُسوّق العديد من عصائر الفاكهة والمشروبات التجارية التي تحتوي على مُحليات صناعية على أنها لذيذة وسهلة التحضير. إلا أن السكر المُضاف والمُحليات الصناعية قد يُسببان ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم.

ارتفاع سكر الدم المستمر قد يؤدي إلى تلف الكلى، وخاصةً لدى مرضى السكري. علاوةً على ذلك، غالبًا ما تكون هذه المشروبات المُحلاة قليلة الألياف وغنية بالسعرات الحرارية، مما قد يُسهم في زيادة الوزن ومشاكل التمثيل الغذائي إذا أُفرط في تناولها.

