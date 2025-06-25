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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد المانجو للبشرة وللشعر مذهلة..تعرف عليها

فوائد المانجو للبشرة وللشعر
فوائد المانجو للبشرة وللشعر
رنا عصمت

المانجو غنية بالمعادن المفيدة مثل النحاس، السلينيوم، الزنك، البوتاسيوم،وهي مجموعة من المعادن المفيدة في علاج مشاكل البشرة.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد المانجو للبشرة و للشعر وفقا لموقع هيلثى..

فوائد المانجو لصحة البشرة :

بالإضافة إلي أن المانجو فاكهة لذيذة، فهي عنصر غني ومدهش للبشرتك حيث أنها مصدر غني بالمواد المضادة للأكسدة وخصوصاً فيتامين ج، الذي يساعدك في الحصول علي بشرة متوهجة وصحية. وغالباً ما يتم إدخال المانجو في مختلف أقنعة الوجه .

1.يساعد في الحصول علي بشرة متوهجة :

تمتلك المانجو فوائد كثير للبشرة ومنها أنها تمتلك قدرة علي إزالة البقع الداكنة، وإخفاء عيوب حب الشباب والبشرة، وبالتالي تضيف توهج طبيعي لبشرتك .كما أن المانجو تحتوي علي فيتامين أ،البيتا كاروتين التي تقوم بتجديد خلايا البشرة والحصول علي بشرة متألقة .

2. علاج البثور :

ما لا تعلمه عن المانجو أنها تساعد في التخلص من الرؤس السوداء. ويمكنك تجهيز قناع من خلال خلط معلقة صغيرة من لب المانجو، ونصف معلقة صغيرة من الحليب أو العسل . تدليك الوجه بالخليط في حركة دائرية يقوم هذا الخليط بالتخلص من الجلد الميت والرؤس السوداء، مما يزيد من توهج البشرة .

3. مكافحة الشيخوخة :

تعمل المواد المضادة للأكسدة الموجودة في المانجو من العناصر التي تقوم بتأخير ظهور علامات الشيخوخة علي الجلد وعلاج التصبغ. كما أنها تحمي البشرة من أثر الجذور الحرة الضارة التي يمكن أن تسبب سرطان الجلد. يعمل فيتامين ج علي علاج الحبوب والبثور. وبذلك فهي تساعدك في الحصول علي بشرة متجانسة اللون.

4. تحسين البشرة :

المانجو معبأة بفيتامين أ وهو من العناصر المغذية الحيوية اللازمة لصحة الجلد والبشرة.يمكنك فرك جلد الوجه واليدين بلب المانجو وتطبيق كريم الترطيب ثم غسله بالماء البارد بعد مرور 10 – 20 دقيقة .يمكنك تجربة هذا القناع ثلاث أو أربع مرات في الإسبوع لعلاج تصبغ البشرة. مع الإستهلاك المنتظم للمانجو يساعد في تفتيح لون البشرة .

5. علاج البقع الداكنة :

المانجو من الفواكه المفيدة في الحد من البقع الداكنة، لذلك يمكنك إستخدام مسحوق المانجو المجفف في الشمس ومزجه مع معلقة صغيرة من اللبن الزبادي. عند إستخدام هذا الخليط يقوم بتقليل ظهور البقع الداكنة في الوجه .

6. علاج حب الشباب :

يعمل عصير المانجو كمادة قابضة لإزالة حب الشباب .يمكنك غلي شريحة من أوراق المانجو وإستخدام هذه المياه كغسول لعلاج حب الشباب .

7. منظف للبشرة :

عند إستخدام المانجو تقوم بتنظيف البشرة . يمكنك أخذ معلقة صغيرة من دقيق القمح وإضافة لب المانجو إليها. يعمل هذا الخليط كمطهر فعال والوصول إلي المسام العميقة وتنظيفها .

8. غسول طبيعي للوجه :

يمكنك عمل غسول طبيعي للوجه في المنزل عن طريق خلط معلقة صغيرة من لب المانجو مع اللوز المجفف وإضافة معلقة كبيرة من الحليب وإستخدام هذا الخليط في غسل البشرة .

9. تقشير الجلد :

يمكنك تجهيز قناع تقشير البشرة بإستخدام المانجو عن طريق مزج حوالي 1/4 ثمرة مانجو بعد تقشيرها، 2 ملاعق من الحليب كامل الدسم، اللوز المجفف، الشوفان،وخلطهم معاً في الخلاط . وتطبيق هذا الخليط علي الوجه والعنق لمدة 20 دقيقة وشطفه بالماء البارد .

10. مناسبة للبشرة الحساسة :

إذا كنتي من أصحاب البشرة الحساسة يمكنك عمل خليط المانجو لجمال بشرتك . مزج لب المانجو، دقيق الشوفان، الحليب، العسل. وتطبيقه علي الوجه و تركه لمدة 10 دقائق قبل غسله بالماء الفاتر.

فوائد المانجو للشعر :

المانجو من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تغذي الشعر وتعزز من نمو الشعر من خلال منح الشعر ما يلي :

11. بلسم للشعر :

يمكنك إستخدام المانجو في عمل بلسم طبيعي جيد للشعر . إخلطي لب المانجو مع معلقة من الزبادي وصفار البيض. يمكنك تطبيق الخليط علي الشعر وتركه لمدة 30 دقيقة. وبذلك يساعدك في الحصول علي شعر رطب .

12. علاج قشرة الشعر :

يحتوي المانجو علي فيتامين أ الذي يساعد في مكافحة قشرة الرأس، بالإضافة إلي تألق الشعر. وكثيراً ما يتم إستخدامها في مختلف انواع مرطبات الشعر . كما أن المانجو تحتوي علي فيتامين هـ الذي يقوم بتنشيط الدورة الدموية والتحفيز علي نمو الشعر .

13. علاج تساقط الشعر :

زيت المانجو الموجود في البذور مصدر جيد للأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن . يمكنك تحضير هذا الزيت من خلال التخلص من القشرة الخارجية للبذور وإضافتها إلي وعاء به جوز الهند ،السمسم أو زيت الخردل ثم ترك هذا الوعاء في الشمس لبضعة أيام .مع الإستخدام المنتظم لهذا الزيت يعمل علي منع تساقط الشعر .

فوائد المانجو للبشرة وللشعر فوائد المانجو للبشرة وللشعر مذهلة فوائد المانجو للبشرة

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فوائد المانجو للبشرة وللشعر مذهلة..تعرف عليها

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