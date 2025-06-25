يهدد عرش صلاح.. انتقادات لإدارة ليفربول بسبب صفقة فريمبونج

وجه ستيف نيكول، نجم ليفربول السابق في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، انتقادات حادة لإدارة النادي، بعد التعاقد مع الهولندي جيريمي فريمبونج، مشيرا إلى أن وجوده قد يضر بأداء محمد صلاح الموسم المقبل.

وانضم فريمبونج إلى ليفربول قادما من باير ليفركوزن مقابل 30 مليون يورو، لتعويض رحيل ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد، لكن نيكول يرى أن هذا التعاقد يثير علامات استفهام كبيرة.

وقال نيكول في تصريحات لشبكة ESPN: "فريمبونج لاعب هجومي أكثر منه مدافع، وهذا قد يؤدي إلى تداخل واضح مع أدوار محمد صلاح على الجناح الأيمن، خصوصا أنه لا يجيد التغطية الدفاعية مثل أرنولد".

وأضاف: "إذا غاب صلاح، من المتوقع أن يتقدم فريمبونغ لشغل الجناح، لكن في حال وجود صلاح، سيعود الهولندي للظهير الأيمن، ما يحد من المساحة التي كان يحصل عليها صلاح سابقا".

وتابع: "قد يضطر المدرب الجديد أرني سلوت للاعتماد على كونور برادلي كظهير أيمن أساسي، مع إبقاء فريمبونغ على مقاعد البدلاء، أعتقد أن هذا الخيار سيكون الأقرب منطقا".

يذكر أن ليفربول أبرم صفقة أخرى كبرى في سوق الانتقالات بضم النجم فلوريان فيرتز من ليفركوزن أيضا، مقابل 116.5 مليون جنيه إسترليني.