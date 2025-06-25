ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة سالزبورج في كأس العالم للأندية 2025

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم لخوض المواجهة المرتقبة أمام ريد بول سالزبورج، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد الفريق الملكي لمواجهة سالزبورج فجر الجمعة المقبلة، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد"، لحسم صدارة المجموعة الثامنة، حيث يتساوى الفريقان في رصيد النقاط (4 نقاط لكل منهما)، مع تفوق ريال مدريد بفارق الأهداف.

ويخوض ريال مدريد منافسات البطولة في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه كلًا من سالزبورج، الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن المباراة، رغم مشاركته في التدريبات الجماعية صباح اليوم، ما أثار التساؤلات حول مدى جاهزيته البدنية للمرحلة المقبلة من البطولة.

قائمة ريال مدريد لمباراة سالزبورج:

حراسة المرمى:

تيبو كورتوا

أندريه لونين

فران جونزاليز

خط الدفاع:

ترينت ألكسندر أرنولد

لوكاس فاسكيز

فران جارسيا

أنطونيو روديجر

دين هويسين

جاكوبو رامون

يوسف

خط الوسط:

جود بيلينجهام

فيدي فالفيردي

لوكا مودريتش

أوريلين تشواميني

أردا جولر

داني سيبايوس

شيما أندريس

ماريو مارتن

خط الهجوم:

فينيسيوس جونيور

رودريجو

إبراهيم دياز

فيكتور مونيوز

جونزالو

ومن المنتظر أن تحدد هذه المواجهة هوية الفريق المتصدر للمجموعة الثامنة والمتأهل كطرف أول إلى دور الـ16، وسط منافسة قوية من الهلال وباتشوكا أيضًا.