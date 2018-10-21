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أخبار البلد

هالة زايد تبحث مع وفد إثيوبي سبل تعزيز التعاون في المجال الصحي

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 08:07 ص
صدى البلد
أ ش أ
بحثت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مع وفد من وزارة الصحة الإثيوبية سبل تعزيز التعاون فى المجال الصحي بين البلدين، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزيرة الصحة وافقت خلال الاجتماع على إنشاء وحدة طبية متخصصة وفقا لاحتياج الجانب الإثيوبي، مشيدة بالتجربة الناجحة التي قامت بها وزارة الصحة المصرية بإنشاء وحدة كلى في إحدى المستشفيات الجامعية الإثيوبية، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بإرسال تصميم الوحدة وتوفير الطاقم المصري الذي سيقوم بإنشاء الوحدة.

وأضاف مجاهد أن الاجتماع تناول أيضا موافقة الوزيرة على إيفاد قوافل طبية مصرية لمواجهة الاحتياجات الجراحية العاجلة في عدد من المدن الإثيوبية، وذلك في التخصصات الجراحية المطلوبة، فضلا عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق لمناقشة توحيد إجراءات تسجيل الأدوية بين البلدين بما ييسر تداول الدواء بينهما، كما وافقت وزيرة الصحة على طلب الجانب الإثيوبي بتدريب الفرق الطبية الإثيوبية بمعهد ناصر، وذلك لرفع كفاءتهم المهنية في التخصصات الطبية التي تطلبها وزارة الصحة الإثيوبية.
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