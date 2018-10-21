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حوادث

ضبط 7 عناصر إجرامية وأسلحة نارية في حملة بقليوب

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:30 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة لضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون وتجار المخدرات مركز قليوب.

كانت تعليمات مدير أمن القليوبية بتكثيف الحملات الأمنية على البؤر الاجرامية؛ فقامت حملة استهدفت مركز قليوب أسفرت عن ضبط 7 متهمين من العناصر الخطرة منهم ( 5 من حائزي الأسلحة النارية ومتجري المواد المخدرة وضبط 2 سلاح نارى خرطوش و5 طلقات.

كما تم ضبط 4 قضايا مخدرات بإجمالى ( 220 جم حشيش و 184 قرص ) و( 4 ) حكم جناية و( 2 ) مراقب هارب وضبط مسجل شقي خطر ومتهم في قضية بلطجة وفرض اتاوة وكذلك ضبط قضية تلاعب في أرقام شاسية سيارة وضبط قضية تزوير في محرر رسمي.

كما أسفرت الحملة عن ضبط ( 282 ) مخالفة مروريه متنوعه و( 147 ) قضية مرافق متنوعة و( 30 ) قضية تموينية متنوعة و( 9 ) قضية آداب عامة تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
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