اليوم.. مؤتمر القاهرة الدولي للاستثمار والأوراق المالية

يفتتح محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ صباح اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاستثمار وأوراق المال، بأحد فنادق مدينة نصر بمنطقة عباس العقاد؛ والمقرر انعقاده على مدار يومين.



ويناقش المؤتمر الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر بكافة القطاعات الانتاجية وخصوصا البورصة و هيئة سوق المال، بمشاركة وحضور أكثر من ممثلي 70 شركة محلية وأجنبية و50 خبيرا دوليا وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.



وقال الدكتور وائل قابيل، رئيس الشركة المنظمة للمؤتمر، في بيان، إن المؤتمر سيسلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد بالإضافة لتجربة مصر الرائدة في تحفيز مناخ الاستثمار بعد سلسلة التشريعات الاقتصادية الأخيرة في مقدمتها قوانين الاستثمار والشركات وهيئة سوق المال.



وأوضح "قابيل" أن المؤتمر سيشهد تمثيلا حكوميا من الهيئة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال؛ مؤكدا أن هناك تنسيقا على المستويين الحكومي والخاص لضخ المزيد من رؤوس الأموال بمصر لتحفيز النمو وزيادة فرص العمل، إذ أن السوق المصري أصبح مهيئا للاستثمار.



وأكد "قابيل" أن المستثمرين لديهم إدراكا أن هناك اهتماما من القيادة السياسية والحكومة لجذب المزيد من ثقة الاستثمار الأجنبي والمحلي للبلاد باعتباره أحد روافد النمو الاقتصادي وتحسين مستوي معيشة الأفراد.