عمل الواجب بجانب طفلك أمر خاطئ لهذه الأسباب

انتاب الكثير من الأسر داخل المجتمعات حالة من التوتر الشديد بسبب موسم الدراسة والمدارس ويقع الكثير من الآباء في خطأ كبير، وهو القيام بعمل الواجب مع أبنائهم ومشاركتهم الحل والبحث عن الإجابات اعتقادا منهم بأن هذا الطفل سيتفوق بهذا العمل.



ففي إطار هذا السياق قدم موقع "Bright Side" 3 أسباب مقنعة تجعل أغلب الآباء تتخلى عن القيام بعمل الواجب مع أبنائهم.



يفقد الطفل الدوافع للدراسة:

أثبتت الكثير من الدراسات أن الأبناء الذين تعرضوا لتضغط من قبل الأباء على الدراسة لديهم رغبة أقل للتعليم من الأطفال الذين لا يضغط أبائهم عليهم فيكون لديهم رغبة أكبر فى تعلم كل شىء .



يفقد المسؤولية تجاه واجباته:

يتحمل الآباء مسؤولية القيام بالواجب أو التقصير فيه فهذا يجعل الطفل غير مسؤول، ينصح الخبراء بألا تعاقب أنت طفلك أو تهدده بالعقاب إذا لم يؤد واجبه، وإنما اتركه يشرح أسباب عدم تأديته الواجب للمعلم بنفسه ،فهذه الطريقة تجعله يتحمل أفعاله وعواقبه ويتحمل المسؤولية أكثر .



توتر العلاقة بينك وبينه:

انتشرت مقولة بين الأمهات فى الوقت الحالى بالعامية: "اللى عايزة تخسر ابنها تذاكر له" فجميعنا نلاحظ أن مشهد أداء الواجب المنزلي في الأغلب مصحوبا بالكثير من الانفعال والصراخ بسبب الضغوط، حتى أن الأمر أصبح مثارا سخرية الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه في الواقع أمر مهم ينبغي أن يثير القلق ويؤثر فعلًا على العلاقة بين الطفل والأب والأم والأسرة ككل بشكل عام ، كما أن هذا يجعل الطفل لا يشعر أنه محبوب في أسرته بسبب عدم إدراكه واجباته ودروسه سريعا وتفوقه الدراسي.



ويتناقض هذا الشعور، مع حب الآباء لأطفالهم حب غير مشروط لخلق نفسية طفل سوي خالي من الأمراض النفسية، مع العلم أن الحب الغير المشروط لا يتناقض مع فكرة الثواب والعقاب والتربية، فالكثير يعتقد أن الحب غير المشروط هو الدلع وتلبية جميع الطلبات ولكن الحب غير المشروط هو غير ذلك هو إعطاء الكثير من مشاعر الحب المعنوية وليست المادية.