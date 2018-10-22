موظف بالسويس ينضم لعصابة تزوير عقود الأراضي.. وقرار من النيابة بشأنه

أمرت نيابة السويس بضبط وإحضار موظف متهم بالاشتراك في تزوير عقود أراضي الجاليات الأجنبية، ونجحت مديرية أمن السويس في القبض على المتهم للإدلاء بأقواله في التحقيقات أمام النيابة.



كانت قوات الأمن بالسويس ألقت القبض على 16 متهمًا بينهم اثنين من أمناء الشرطة وموظف بالضرائب العقارية ومقاولين وعاطلين كونوا تشكيلا عصابيًا لسرقة أراضي الجاليات اليونانية.



وكانت مديرية أمن السويس ألقت القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير عقود الأراضي بالسويس من أجل تسهيل الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي مستغلين وجود أصحاب الأراضي خارج البلاد.