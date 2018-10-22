رئيس الكاميرون يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات

أعلنت شبكة التلفزيون الحكومية في الكاميرون على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، اليوم "الاثنين"، فوز الرئيس بول بيا في الانتخابات الرئاسية بنسبة 71% من الأصوات وهو ما يعني تمديد فترة ولايته المستمرة منذ 36 عاما ويدعم مكانته كواحد من الذين سجلوا أطول فترات حكم في أفريقيا.



جاء الفوز، الذي يمنح الرئيس البالغ من العمر 85 عاما فترة ولاية سابعة، وسط مزاعم من مرشحي المعارضة بأن الانتخابات زورت.



ومنعت أعمال عنف ارتبطت بحركة انفصالية في المناطق الناطقة بالإنجليزية بغرب البلاد أغلب السكان هناك من الإدلاء بأصواتهم.