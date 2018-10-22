ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس الكاميرون يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:20 م
رئيس الكاميرون
رئيس الكاميرون
رويترز
أعلنت شبكة التلفزيون الحكومية في الكاميرون على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، اليوم "الاثنين"، فوز الرئيس بول بيا في الانتخابات الرئاسية بنسبة 71% من الأصوات وهو ما يعني تمديد فترة ولايته المستمرة منذ 36 عاما ويدعم مكانته كواحد من الذين سجلوا أطول فترات حكم في أفريقيا.

جاء الفوز، الذي يمنح الرئيس البالغ من العمر 85 عاما فترة ولاية سابعة، وسط مزاعم من مرشحي المعارضة بأن الانتخابات زورت.

ومنعت أعمال عنف ارتبطت بحركة انفصالية في المناطق الناطقة بالإنجليزية بغرب البلاد أغلب السكان هناك من الإدلاء بأصواتهم.
loading...

ترشيحاتنا

شعبة الخضروات والفاكهة تعلن موعد انخفاض سعر البطاطس

تعدد الزوجات أهم عاداتهم.. كيف يعيش أهالي قرية فاضل الفلسطينية في مصر

الكشف عن تهريب قطر لأخطر نساء الإخوان ..صور

صحيفة إيطالية: مارسيلو في طريقه للرحيل إلى يوفنتوس

رونالدو يتصدر قائمة يوفنتوس لمواجهة مانشستر يونايتد

ولدت 44 طفلًا في 18 سنة.. مريم المرأة الأكثر ولادة على كوكب الأرض

وزيرة الصحة: عندنا بيانات كل المواطنين واللي مش هيعمل مسح هنجيبه

وزير الرياضة الجزائري يطالب لاعبي وفاق سطيف بالفوز على الأهلي

تعليق غريب من مفيدة شيحة على زيادة أسعار البطاطس .. فيديو

الزراعة تكشف سبب أزمة البطاطس.. وتعلن موعد انخفاض الأسعار .. فيديو

ناد سعودي يعلن اقتراب التعاقد مع البرازيلي كينو

الحكومة: احتياطي الدواجن المجمدة يكفي 6 أشهر ولا نية لرفع الأسعار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

وزيرة السياحة تشارك في احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى .. صور

فيديو

طبيب نفسي: المرأة المصرية الأولى عالميا في ضرب الزوج ..فيديو
نادية شكري: الجمهور يناديني بـ سحر أو بتاعة ممدوح.. فيديو
الزراعة تكشف سبب أزمة البطاطس.. وتعلن موعد انخفاض الأسعار .. فيديو
متصلة تنهار من البكاء على الهواء ..والسبب غريب جدا.. فيديو
تعليق غريب من مفيدة شيحة على زيادة أسعار البطاطس .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟