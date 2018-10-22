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طبيب نفسي: المرأة المصرية الأولى عالميا في ضرب الزوج ..فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:34 م
هاني حسين
قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسي، إن اختلاف الطباع والميول بين الزوج والزوجة ينتج عنه اختلافات في شتى مجالات الحياة الزوجية.

وأضاف "هندي"، في حواره مع الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنانات نهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي في برنامج "كلام ستات" المذاع على قناة "أون إي"، "الاختلافات تصل إلى تضارب في مفهوم التربية وأماكن الترفيه للأبناء، ونمط الحياة بشكل عام مع اختلاف مراحل العمر".

وتابع: "ليس من الطبيعي خروج الخلافات عن الإطار المألوف بما يسبب جرحًا في العلاقة الزوجية"، مضيفًا: "المرأة المصرية الأولى عالميًا في ضرب الأزواج".
 
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