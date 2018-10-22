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أخبار العالم

مسئول روسي يكشف سر انسحاب ترامب من المعاهدة النووية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:49 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
القسم الخارجي
أكد مصدر دبلوماسي روسي مسئول لوكالة "نوفوستى" أن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالانسحاب من معاهدة إزالة الأسلحة متوسطة وقصيرة المدى هو جزء من حملته الانتخابية. 

وأوضح المصدر أن بيان ترامب له دلالات ودوافع انتخابية، وهو ما جعله يعلن قراره قبل انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس بأسبوعين، حيث يريد الرئيس الأمريكي أن يُظهر للناخبين إلى أى مدى بإمكان قراراته أن تؤثر على الرئيس الروسى بشكل مباشر. 

وأشار الدبلوماسى أن روسيا فى الوقت الحالى تنتظر رد فعل الشركاء الأوروبيين للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلنطي "الناتو" عقب إعلان ترامب نيته بالانسحاب من المعاهدة، مضيفا أن: "ألمانيا على وجه الخصوص لا تقبل احتمالية استئناف سباق التسلح وظهور الرؤوس الحربية النووية الروسية بالقرب من حدودها".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن الولايات المتحدة لا تنوي الامتثال لمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، متهما روسيا بانتهاك المعاهدة. 

وفي تعليقه على الانسحاب من المعاهدة، أعرب عن نية بلاده لتطوير أسلحتها.
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