مسابقات ثقافية وندوات بثقافة بنى سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بثقافة بني سويف عدد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظمت مكتبة أبو صير الملق ندوة بعنوان مشاهير وأعلام (المشير أحمد إسماعيل) ناقشها جابر عمر توفيق بمدرسة الشهيد سيد عبد الحفيظ الثانوية بأبو صير الملق.



وتحدث جابر عمر خلالها عن نشأة المشير أحمد إسماعيل والحروب التي شارك فيها حيث وُلد المشير أحمد إسماعيل سنة 14 أكتوبر 1917 كان المشير القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية المصري خلال حرب أكتوبر 1973 وشغل منصب رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس أركان القوات المسلحة صنفته مجلة الجيش الأمريكي كواحد من ضمن 50 شخصية عسكرية عالمية أضافت للحرب تكتيكا جديدا.



وأضاف أن الحروب والمعارك التي شارك فيها شملت الحرب العالمية الثانية وحرب 1948 وتُوفي سنة 1974.



كما نظمت مكتبة منشأة عاصم مسابقة فنية في الرسم واستخدم الأطفال خلال المسابقة ورق كراسات رسم وألوان خشب وتم تدريبهم على الرسم والتلوين بطريقة بسيطة.