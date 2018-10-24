فوائد صحية لا تتخيلها لتناول التمر على الريق

قال الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، إن تناول التمر صباحًا يقضي على الطفيليات ويقتل الدود، كما أنه مقوٍ للكبد، وهو من أكثر الثمار المفيدة للبدن.



وأشار "النادي" إلى أن التمر الجاف يحتوي على مواد كربوهيدراتية ودهون ومواد سكرية وأملاح معدنية وفيتامينات أ، ب 1، ب 2 ، ج، كما أنه غني جدًا بالحديد والفوسفور والبوتاسيوم والكبريت والمنجنيز والنحاس والكالسيوم والماغنسيوم والكلورين.



وذكر أن تناول التمر صباحًا يحفظ رطوبة العين وبريقها ويمنع جحوظها، ويكافح الغشاوة ويقوي الرؤية وأعصاب السمع، ويهدئ الأعصاب، ويحارب القلق العصبي، وينشط الغدة الدرقية، ويلين الأوعية الدموية، ويرطب الأمعاء، وينظف الكبد، ويغسل الكلى.