شاهد.. آلاف الخراف تتجول في شوارع مدريد لهذا السبب

عرضت فضائية "إيرو نيوز"، مقطع فيديو لتجول آلاف الخراف في شوارع العاصمة الاسبانية مدريد، صباح اليوم الثلاثاء.



وتم جمع أكثر من 2000 رأس غنم في شوارع مدريد، في احتفال فريد يقام كل خريف في العاصمة الإسبانية، يطلق عليه "لا فييستا دو لا تراشومانيا"، ورغم أنه توقف لسنوات عدة، فقد أعُيد إحياؤه عام 1993، ويهدف لنقل الرعاة لأغنامهم إلى مراع أكثر دفئا في فصل الشتاء.



ويرافق القطعان مجموعة من الراقصين والموسيقيين، يرتدون ملابس ملونة وأزياء تقليدية، وتماشيا مع التقليد، رحب رئيس بلدية المدينة بالأغنام، وسمح للحيوانات بالمرور عبر المدينة.



ويصادف هذا العام مرور 600 عام على إعطاء الملكية الإسبانية للرعاة الحق في نقل مواشيهم ما بين المواسم.