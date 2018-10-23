ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مجلس الوزراء السعودي يعلق على الأوامر الملكية بشأن قضية جمال خاشقجي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:17 م
صدى البلد
شادي عبدالله
أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أن التوجيهات والأوامر الملكية الصادرة على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، وما اتخذته المملكة من إجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائنًا من كان، تجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن.

وأضاف المجلس أن تلك الأوامر تعكس عزم القيادة على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين بل تشمل الإجراءات التصحيحية.

ولفت المجلس في هذا الصدد إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. كارثة جديدة قد تمنع قطر من تنظيم المونديال

تحمي من النقرس والسرطان.. نوع من الخضروات له 10 فوائد

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بالسكة الحديد للمحاكمة لتسببهم في وفاة 43 شخصا

محافظ الجيزة لرئيس حي العمرانية: هات الأبراج المخالفة على الأرض ..صور

فضيحة نصب في كينيا تجدد الجدل حول العمالة في قطر

إحدى معازيم حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي تفجر مفاجأة صادمة

محمد رشاد يؤكد الشائعات: مي حلمي أهانت أهلي

الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة شمالا.. والقاهرة تسجل 33 درجة

وصفة مذهلة تساعدك على التخلص من آلام أسفل الظهر والركبتين

شاهد.. محمد صلاح نجم ليفربول يتوج بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

المنتخب يحسم الجدل حول انضمام عبدالله السعيد للفراعنة مجددا

الرئيس اليمني يغادر السعودية بشكل مفاجئ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

فيديو

سفير روسيا بالقاهرة: السيسي وبوتين بحثا استئناف الرحلات الروسية بكامل طاقتها
نمل في الأقصر وخراف في مدريد.. غرائب وحقائق على شاشات التوك شو صباح الثلاثاء
سفير روسيا: السيسي وبوتين بحثا تفاصيل إنشاء محطة الضبعة النووية
سفير روسيا: اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون مع مصر تشمل كل المجالات
شاهد.. كارثة جديدة قد تمنع قطر من تنظيم المونديال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟