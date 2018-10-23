مجلس الوزراء السعودي يعلق على الأوامر الملكية بشأن قضية جمال خاشقجي

أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أن التوجيهات والأوامر الملكية الصادرة على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، وما اتخذته المملكة من إجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائنًا من كان، تجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن.



وأضاف المجلس أن تلك الأوامر تعكس عزم القيادة على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين بل تشمل الإجراءات التصحيحية.



ولفت المجلس في هذا الصدد إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.