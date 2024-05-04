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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطموه للتهنئة بعيد القيامة المجيد

ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

قام إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، نيابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بزيارة مطرانية طموه بمركز أبو النمرس.

كان في استقباله نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها والقمص كيرلس صبحي سكرتير عام المطرانية والقمص سرجيوس لطيف وكيل المجلس الاكليريكي.

وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد ونقل نائب المحافظ تهنئة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للأنبا صموئيل بمناسبة عيد القيامة المجيد.

مؤكدا قوة الشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والذي يشهد عليه التاريخ المصري على مختلف العصور.

مشيرا إلى أن النسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء الوطن وتنميته.

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا صموئيل عن امتنانه لزيارة نائب محافظ الجيزة، ومرافقوه
لمقر المطرانية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما أشار نائب المحافظ إلي أن مصر ستظل دائما هي بلد المحبة والأمان داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشا وشرطة وقيادة.
رافق نائب المحافظ، خلال الزيارة حامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس.

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