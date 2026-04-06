فن وثقافة

فيلم المستعمرة للمخرج محمد رشاد في سينما زاوية ابتداء من 8 أبريل

سعيد فراج

بعد جولة سينمائية مميزة ومتوجة بعدة جوائز، يُعرض فيلم الإثارة المصري المستعمرة للمخرج محمد رشاد في في سينما زاوية بالقاهرة ابتداءً من الأربعاء 8 أبريل الساعة 7:00 مساءً ضمن فعاليات “سينماد” التي أطلقتها شركة MAD Solutions لعرض الأفلام العربية المتميزة في المهرجانات السينمائية لجمهور الوطن العربي.

يلي العرض الأول ندوة نقاشية مع صُنّاع الفيلم، مما يتيح للجمهور فرصة فريدة للتفاعل مباشرةً مع الفريق الإبداعي وراء الفيلم والتعرّف أكثر على عملية إنتاجه وموضوعاته.

الفيلم الذي شهد عرضه العالمي الأول بالدورة الـ75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، تتمحور أحداثه حول شقيقين - حسام (23 سنة) ومارو (12 سنة)- يعيشان في مجتمع مهمش في الإسكندرية، حيث عُرضت عليهما وظائف من قبل المصنع المحلي بعد وفاة والدهما في حادث عمل كتعويض عن خسارتهما بدلاً من رفع دعوى قضائية. وبينما يتوليان عملهما الجديد، يبدآن في التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما عرضية حقًا.

حصد الفيلم أول جائزة له - جائزة الجمهور في مهرجان MiWorld السينمائي لأفلام الشباب في دورته السادسة قبل أن ينطلق في رحلة دولية عُرض فيها في عدة مهرجانات منها من فيسكال السينمائي للفيلم الإفريقي والأسيوي والأمريكي اللاتيني بإيطاليا، ومهرجان أفريكالديا السينمائي في إسبانيا، حيث فاز بجائزة الجمهور، ومهرجان وهران الدولي للفيلم العربي حيث نال جائزة الوهر الذهبي، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب مهرجانات مرموقة أخرى.

المستعمرة من بطولة المواهب الناشئة أدهم شكر وزياد إسلام وهاجر عمر ومحمد عبد الهادي وعماد غنيم. مدير التصوير محمود لطفي، ومونتاج هبة عثمان، التي تشمل أعمالها الفيلم السوداني الشهير وداعًا جوليا.

