بشأن صفقة الأسرى.. مسئول إسرائيلي: سنرسل وفدا إلى القاهرة في هذه الحالة

قال مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، إنه سيتم إرسال وفد إلى القاهرة؛ إذا حدث "تطور إيجابي" بشأن إطار صفقة تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه يتوقع أن تكون مفاوضات وقف إطلاق النار “صعبة وطويلة”؛ من أجل التوصل إلى اتفاق فعلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم ، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77,908 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 32 مواطنا، وإصابة 41 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.