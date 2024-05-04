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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف يرى العالم احتجاجات الحرم الجامعي الأمريكي.. البعض يشيد وآخرون يصفون النفاق والتفكك

صدى البلد

إن أنظار العالم منصبة على الجامعات الأمريكية، حيث أشعلت الاحتجاجات وحملات القمع اللاحقة مجموعة واسعة من ردود الفعل التي تتراوح بين الإعجاب والإدانة. ووفقا لنيويورك تايمز، من باريس إلى طهران، هيمنت مشاهد المعارضة وردود الفعل العنيفة على العناوين الرئيسية والمحادثات، مما يعكس ليس فقط الخلاف الأميركي، بل أيضاً التصورات العالمية لقيم الأمة وأفعالها.

فرنسا: تحذيرات
في فرنسا، يُنظر إلى الاحتجاجات من خلال عدسة التحذيرات، مع إثارة المخاوف بشأن استيراد الحركات الثقافية الأمريكية التي تهدد القيم الجمهورية الفرنسية. ووصف رئيس الوزراء غابرييل أتال الاحتجاجات بأنها فرض لأيديولوجيات عبر المحيط الأطلسي، مما يسلط الضوء على الانقسام بين أولئك الذين يتبنون المظاهرات وأولئك الذين يشعرون بالقلق من آثارها.

مصر: تحول في ديناميكيات السلطة
تستعرض وسائل الإعلام المصرية الاحتجاجات في الحرم الجامعي بالولايات المتحدة لانتقاد مصداقية واشنطن في مجال حقوق الإنسان، ومقارنتها بتجاربها الخاصة. بالنسبة للنقاد المصريين، فإن صور وحشية الشرطة في الجامعات الأمريكية بمثابة تذكير قوي بديناميكيات السلطة والنفاق الأمريكي المتصور.

ألمانيا: مواجهة معاداة السامية
في ألمانيا، ركزت التغطية الإعلامية للاحتجاجات الأمريكية بشكل حاد على حلقات معاداة السامية، مما دفع إلى التفكير في السياسات المحلية فيما يتعلق بالانتقادات العامة لإسرائيل. يسلط السرد الضوء على الحساسيات الألمانية تجاه معاداة السامية والتحديات المتمثلة في الموازنة بين حرية التعبير والمسؤوليات التاريخية.

الصين: السرد المضبوط
تتجنب وسائل الإعلام الصينية إلى حد كبير تغطية الاحتجاجات في الحرم الجامعي في الولايات المتحدة، مما يعكس خوف الحكومة من معارضة مماثلة داخل حدودها. ومع ذلك، فإن وسائل الإعلام القومية تصور الأحداث على أنها مؤشر على انقسامات مجتمعية أوسع في الولايات المتحدة، مما يخدم روايتها عن استقرار الصين وقوتها.

كولومبيا: التضامن مع فلسطين
تقدم الصحف الكولومبية الدعم لاحتجاجات الطلاب، وتستخدمها كمنصة لرفع مستوى الوعي حول الأزمة الإنسانية في غزة. يتماشى قرار الرئيس غوستافو بيترو بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل مع مشاعر الاحتجاجات، ويؤكد التضامن مع القضية الفلسطينية.

إيران: انتقاد النفاق الأمريكي
تصور وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية احتجاجات الحرم الجامعي في الولايات المتحدة كدليل على المعايير المزدوجة التي تتبعها أمريكا فيما يتعلق بحرية التعبير. وتقترن صور حملات القمع التي تقوم بها الشرطة بتاريخ إيران الخاص بالنشاط الطلابي، مما يرسم أوجه تشابه وينتقد التناقضات الملحوظة في السياسات الأمريكية.

وفقا لنيويورك تايمز، الاستجابة العالمية لاحتجاجات الحرم الجامعي في الولايات المتحدة تؤكد مدى تعقيد التصورات الدولية للقيم والأفعال الأمريكية. فمن المخاوف بشأن الإمبريالية الثقافية إلى انتقادات النفاق، تخدم المظاهرات كمرآة لا تعكس المجتمع الأميركي فحسب، بل تعكس أيضاً وجهات النظر والاهتمامات المتنوعة في العالم. ومع استمرار الاحتجاجات، فإنها لا تثير التأمل الداخلي فحسب، بل إنها تثير أيضا التدقيق العالمي، وتكشف عن خطوط الصدع وتتحدى الافتراضات حول الديمقراطية والحرية والعدالة.

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