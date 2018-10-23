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حوادث

تفاصيل ساعتين من السيطرة على معركة عائلتي كفر حجازي.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 06:09 م
اللواء رضا العمدة
اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة
ندى حمودة – أحمد مهدي
تجري نيابة كرداسة ومركز إمبابة تحقيقات موسعة في حرق 3 منازل أثناء معركة بين عائلتين بقرية كفر حجازي بمنشاة القناطر بعد إلقاء قوات الأمن القبض علي 10 متهمين من عائلة المهاجمين لمنازل العائلة الأخرى.

وأشارت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن مشاجرة قديمة بين عائلتي "رضوان" و"علوان" بقرية كفر حجازي مركز منشاة القناطر بسبب حرق القمامة تجددت أمس إثر قيام أفراد إحدي العائلتين بالهجوم علي منازل العائلة الأخري بالشماريخ وزجاجات المولوتوف ما أسفر عن احتراق محتويات 3 منازل وعدد من العشش التي خلفت نفوق كمية من الدواجن.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى القرية وتم إخماد النيران ومحاصرتها قبل امتدادها لباقي منازل القرية خاصة مع كثرة المولوتوف والمواد المساعدة علي الاشتعال، فيما نجحت قوات أمن الجيزة بقيادة اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث والمقدم طارق مدحت رئيس مباحث مركز منشاة القناطر خلال قرابة ساعتين في إحكام السيطرة علي مجريات الأحداث وفض المشاجرة، وتم إلقاء القبض على 10 متهمين من الطرفين.

وأفاد عدد من شهود العيان في المناقشات أمام العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر أن النيران التهمت منزل الشيخ رضوان مأذون القرية وطالت عددًا منزلين آخرين، ولانتشارها السريع لم نستطع السيطرة عليها حتي أخمدتها قوات الحماية المدنية، وأشار إلى أن خلافات قديمة بين العائلتين كانت تم تسويتها والسعي للتصالح تجددت مرة أخرى بسبب حرق القمامة ما يتسبب في تصاعد الأدخنة وإصابة أصحاب المنطقة بالاختناق.

أمر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بتعيين خدمات ملاحظة أمنية لمنع تجدد المشاجرة وتم إحالة المتهمين إلي النيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة والتي باشرت التحقيقات، وأمرت بالانتقال لإجراء المعاينة التصويرية وندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص الحرائق وبيان أسبابها.
تفاصيل ساعتين من السيطرة على معركة عائلتي كفر حجازي.. صور
تفاصيل ساعتين من السيطرة على معركة عائلتي كفر حجازي.. صور
تفاصيل ساعتين من السيطرة على معركة عائلتي كفر حجازي.. صور
تفاصيل ساعتين من السيطرة على معركة عائلتي كفر حجازي.. صور
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