متحدث الكهرباء: الوزير حريص على حل شكاوى المواطنين

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن وزير الكهرباء حريص على استقبال كل شكاوى المواطنين بشكل مستمر ويسعى لحلها.



وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن وزير الكهرباء استقبل أمس 688 شكوى المرسلة من المواطنين على هاتفه الخاص.



وأوضح المتحدث الرسمي بأسم وزارة الكهرباء، أن وزير الكهرباء يبحث مع المواطنين شكواهم بجدية، وهذا يعطي انطباعا بأن المسئولين مهتمون بحل مشاكل المواطنين.

