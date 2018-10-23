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لحظة تكريم أبو العينين وتسليمه جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:45 م
أبو العينين يتسلم
أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي بإيطاليا
كـريـم الـخـطـيـب
عرض الإعلامي أحمد موسى لحظة تكريم منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية لرجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي.

وقال «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن رجل الأعمال محمد أبو العينين كان حريصا على عدم الحديث عن أعماله الخيرية والاجتماعية الخاصة بمؤسسة أبو العينين خلال الاحتفالية لولا الضغط عليه أثناء تسليمه الجائزة، مضيفًا أنه تحدث عن مشروعاته التنموية ومساعدته، مؤكدا أن المصريين أهل خير، مركزًا على الجانب الإنساني والاجتماعي والمشاركة في بناء المجتمع.

وشهد الحفل حضورا من جانب السفارة المصرية متمثلا فى السفير إيهاب أبو سريع، القنصل العام في ميلانو، الذى شارك في الحفل الذى نظمته مؤسسة الثقافة والتضامن الإيطالية لتكريم محمد أبو العينين، والدكتور زاهي حواس، وحظي الحفل بتغطية عدد من الإعلاميين المصريين والأجانب.

وحضر الحفل طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا جروب، وإلهام أبو الفتح مدير عام شبكة قنوات وموقع صدى البلد، والإعلامي أحمد موسى.
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