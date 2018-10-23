سمير غانم: أنا مسرحجي وبلاقي نفسي في المسرح.. فيديو

عبر الفنان الكبير سمير غانم؛ عن سعادته البالغة عندما يشارك نجلتيه إيمي ودنيا سمير غانم، كضيف شرف في أعمالهما الفنية؛ موضحا أنه دائما يقدم لهما النصائح الأبوية والفنية .



وأوضح غانم خلال حواره مع فضائية « أون اي »، أن نجلتيه لديهما رؤية وقدرة فنية كبيرة، مؤكدا أنه عندما يقدم لهما نصيحة يفاجأ أن لديهما ملاحظة فنية أفضل منه بحكم أنه على تواصل كامل مع الشباب .



وأكد أنه يحب فنون المسرح والمشاركة في الأعمال المسرحية أكثر من الأفلام والمسلسلات مرددا: « أنا مسرحجي وبلاقي نفسي فيه »...

