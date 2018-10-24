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أخبار البلد

قومي الفلك: المولد النبوي 20 نوفمبر 2018

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:08 ص
صدى البلد
أ ش أ
صرح الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن غرة شهر ربيع الأول، ستوافق حسابيا، يوم الجمعة 9 نوفمبر المقبل، وعليه؛ فإن المولد النبوي الشريف سيكون يوم الثلاثاء 20 من ذات الشهر.

وقال عودة إن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد كشفت عن أن شهر صفر الحالس سيكمل عدته 30 يوما، ولن تثبت رؤية هلال شهر ربيع الأول فى يوم الرؤية الشرعية ، حيث سيولد الهلال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسـة ودقيقتين مساء بتوقيت المحلي لمدينة القاهرة فى يوم الأربعـاء ( 29 من صفـــــر عام 1440 هـجرية الموافق 7 نوفمبر المقبل ) يوم الرؤية .

وأضاف عودة ، أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد ، عند غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ، وبذلك يكون اليوم التالي وهو يوم الخميس 8 نوفمبر هو المتمم لشهر صفر ، وتكون غرة شهر ربيع الأول فلكيا يوم الجمعة 9 نوفمبر المقبل.
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