متحدث الوفد يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية الهيئة العليا للحزب

تقدم اليوم الدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام فى الحزب، بطلب ترشيح لعضوية الهيئة العليا لحزب الوفد، حيث قدم أوراق ترشحه الى لجنة تلقى طلبات الترشيح برئاسة اللواء أحمد الشاهد.



وصرح الدكتور ياسر الهضيبي أنه تقدم بالترشح لعضوية الهيئة العليا للوفد، متمنيا من الله أن ينال ثقة أعضاء الهيئة الوفدية للحزب وعلى وعد معهم أن يكون الوفد كما هو طوال مسيرته موجودا فى كل قرية ومدينة ويذهب الى أبعد نقطة فى الشارع المصرى تفاعلا مع المواطنين حاملا متحملا هموم المواطن ومشاكله ومتطلباته شاعرا بالآمه وشاعرا بطموحاته وعاملا بكل قوة على تحقيقها مع خط سياسى واضح منحاز للشعب اولا لان الشعب هو السيد وهو القائد والمعلم وصاحب السيادة والسلطة المعتبرة وليست الحكومه



وقد قدم الدكتور ياسر الهضيبى مع اوراق ترشحه نبذه عن سيرته الذاتية وفقا لمقتضيات الترشح ومن بين ما تضمنته السيرة الذاتية أن الدكتور ياسر محمد إسماعيل الهضيبي

حاصل على درجة الدكتوراه فى القانون الدستورى وحقوق الانسان

-عضو مجلس شعب سابقا ووكيل لجنة حقوق الانسان

-مستشار لجنة الدفاع والامن القومى لمجلس الشعب

-المستشار القانونى للاتحاد المصرى لكرة القدم

-عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى

-اختارته وزارة العدل محكما قانونيا دوليا بالقرار الوزارى رقم 2197 لعام 2008

-المستشار الدستورى والقانونى للجنة الدستورية والتشريعية لمجلس النواب

-صدر له العديد من المؤلفات ومنها : 1- الدولة القانونية ودولة القانون 2- عالمية وخصوصية حقوق الانسان 3- التطور التاريخى والفلسفى لحقوق الانسان