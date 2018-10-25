ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

المرور: متابعة لحظية لمراقبة الشبورة والأمطار على الطرق الصحراوية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:25 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد مهدي
قالت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، إنه في إطار الاستعداد لفصل الشتاء، تجري غرفة عمليات الإدارة بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة، عمليات تمشيط لحظي للطرق والمحاور للإبلاغ عن حالات الطوارئ ورصد مستوى الشبورة المائية، استعدادا لغلق الطرق حال انعدام الرؤية تماما.

وأشارت المصادر، إلى أن توجيهات مدير الإدارة العامة للمرور، باليقظة التامة وسرعة التدخل من خلال وحدات المرور في حالات الطوارئ، مهيبا بقائدي السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور في حالات الطقس السيئ، التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وجميع مرتادي الطرق.

وأضافت أنه تم تزويد جميع المحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي محملة بكاميرات مراقبة، لتمشيط ورصد الحالة، للتدخل في حالات الطوارئ وهطول الأمطار وتغير الطقس.

وتابعت أنه تتم متابعة حالة الطريق الدائري بصورة دائمة عن طريق الأكمنة الثابتة والأقوال المتحركة وغرفة عمليات الإدارة لتأمين تنفيذ قرار منع سير النقل الثقيل الذي يتجاوز حمولته الـ 4، لا سيما تأمين الطريق الدائري الإقليمي ونشر خدمات مرورية عليه.

وأكدت المصادر على نشر الأقوال الأمنية علي الطرق الصحراوية والطريق الدائري لشن حملات ضبط قائدي المركبات تحت تأثير المخدر، بالإضافة لمتجاوزي السرعات القانونية، والالتزام بقواعد وقوانين المرور.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. تساقط أجسام غريبة سوداء من السماء

صرخة أبونا في القدس.. حكاية الراهب المصري الذي اعتقلته شرطة الاحتلال الإسرائيلي

حكم قراءة القرآن بدون وضوء

FBI يكشف حقيقة الطرود المشبوهة التي أرسلت إلى أوباما وكلينتون وسي إن إن

الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. والقاهرة تسجل 29 درجة

وفاة راكبة سودانية على طائرة الخرطوم قبل وصولها إلى القاهرة

شابة تفقد السيطرة على يدها بسبب الموبايل ..فيديو

ملعب ويمبلي يثير قلق دي بروين قبل مباراة توتنهام

حكم طهارة ماء الاغتسال والوضوء قبله

نبيل الحلفاوى يعود للتغريد بسبب ثنائية السيسي وصلاح

غضب عربي بعد وصول وفد جمباز إسرائيلي إلى الدوحة وقطر: لكم الترحيب الكامل

برلماني: الدواء خط أحمر..ويحذر المواطنين من الأدوية مجهولة المصدر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السجن تهذيب وإصلاح ولقمة عيش.. المساجين يعملون بمصانع الأثاث برواتب شهرية.. و مزارع المواشي للاكتفاء الذاتي.. وملاعب كرة القدم للترفيه..ومستشفيات على أعلى مستوى للعلاج..صور

شبيهة ياسمين صبري بفستان أسود في أحدث جلسة تصوير

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في باريس ..صور

عمر فاروق الفيشاوى يثير الجدل على طريقة شقيقه

هنا الزاهد تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث جلسة تصوير

فيديو

شاهد .. انقلاب أتوبيس مدرسة أعلى كوبري الرحاب
نصائح المرور لقيادة آمنة في الشبورة المائية.. فيديو
الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. والشتاء يبدأ في هذا الموعد.. فيديو
تعرف على الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة اليوم
الأرصاد تحذر من الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟