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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا وسيارات

ميزة جديدة طرحتها شركة جوجل لضعاف البصر والطلاب فما هي؟

صدى البلد

ميزة جديدة بدأت شركة جوجل  بطرحها وذلك للإصدار رقم 124 وذلك من نظام التشغيل كروم أو إس ChromeOS “ وهي ميزة  Faster Split Screen Setup  والتي يتطرحها  الشركة مع مجموعة من المزايا البارزة وذلك لأجهزة كروم بوك، وقد يشمل ذلك خيارًا للقيام بتقسيم الشاشة بسرعة وتحديد  ميزة جديدة لتحديد  أولويات حركة مرور الويب.

 

وقد يجلب التحديث الجديد معه العديد من التحديثات الآخرى أيضًا، وذلك لتحديث واجهة المستخدم وبعض الإعدادات وعناصر التحكم في الإيماءات المحدثة.

وتعد الميزة الجديدة مألوفة وذلك لمستخدمي ويندوز، وتسمح بالقيام بتقسيم الشاشة بسرعة عن طريق التمرير وذلك فوق زر تكبير النافذة في الزاوية العلوية اليمنى، كما يعرض ChromeOS نظرة عامة على النوافذ المفتوحة على الجانب الآخر من الشاشة.

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 أجهزة كروم بوك 

يشار إلى أنه قد كان بإمكان مستخدمي أجهزة كروم بوك في السابق القيام بتثبيت نافذة واحدة فقط في مكانها.

على الجانب الآخر تتيح ميزة  ميزة  Faster Split Screen Setup   لجهاز كروم بوك إعطاء الأولوية لمكالمات الفيديو والألعاب عبر الإنترنت ويمكنك القيام بتوقع تشغيل مكالمات الفيديو والألعاب عبر الإنترنت وذلك بسلاسة مع تقليل التخزين المؤقت، وهو أمر يعد مفيد لأجهزة كروم بوك للألعاب وقد أصبح بإمكانك الآن  القيام بزيادة حجم مؤشر الفأرة، وهو أمر يعد مفيد للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر، وللمعلمين الذين يريدون من الطلاب أن يقوموا بمتابعة الدرس وذلك أثناء العرض، ولبعض الأشخاص الذين يقدمون عرضًا عبر مكالمة فيديو.

ويجلب هذا التحديث تطبيق إعدادات ChromeOS ووهو تطبيق معاد تصميمه  باستخدام لغة التصميم Material You. وقد أصبح تطبيق إعدادات ChromeOS يشبه قوائم إعدادات الهاتف الذكي.

ويوجد أيضًا إيماءة لوحة التتبع الجديدة بإصبعين لمسح الإشعارات، كما أن ChromeOS يدعم الآن تشغيل القدرة على القيام بالتحريك والإمالة والقيام بالتكبير رقميًا حتى عبر كاميرات ويب وأجهزة كروم بوك والتي لا تدعم التكبير فائق الدقة.

شركة جوجل نظام التشغيل كروم مكالمة فيديو الهاتف الذكى أجهزة كروم بوك

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