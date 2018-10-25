مصر تقف مع الأردن حكومة وشعبا في ضحايا السيول المتسببة في وفاة 18 مواطنا

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، عن خالص التعازي للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا السيول التي ضربت منطقة البحر الميت، مما أسفر عن وفاة ١٨ مواطنا بينهم أطفال، وإصابة عدد آخر، فضلًا عن عدد من المفقودين.



وقدمت مصر خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، و مؤكدةً على وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة و شعب الأردن الشقيق في تلك المحنة. وأكد البيان على مواصلة مصر متابعة الموقف واستمرار الاتصالات مع الأشقاء في الأردن. كما أعرب البيان عن ثقة مصر في تجاوز الأردن لتلك الأزمة.