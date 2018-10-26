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رياضة

افتتاح بطولة العالم رقم 30 لكرة السرعة بالكويت

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 07:02 م
صدى البلد
ريهام بكير - نور عادل
افتتحت اليوم الجمعة بطولة العالم رقم 30 لكرة السرعة للكبار والناشئين والمقامة بدولة الكويت خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري بمشاركة منتخبات الكويت ومصر وتونس والبحرين والسودان وبنجلاديش وألمانيا وفرنسا وبولندا.

يترأس البعثة المصرية المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادات المصري والعربي والإفريقي ويرافقه كلًا من طه شرف عضو مجلس الإدارة، وعلي جمعة المدير الفني للمنتخبات الوطنية، والمدربات رضوى الشرقاوي وهالة خطاب.

وقال يعقوب دشتي رئيس اللجنة الكويتية لكرة السرعة "مرحبًا بكم في أرض المحبة والسلام، مرحبًا بكم في الكويت. كل الشكر لكل الفرق واللاعبين الذين حضروا إلى الكويت وأخص بالذكر الجانب المصري لكل ما قدموه من دعم ومساعدات."

وأشار الدكتور أحمد لطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة خلال كلمته الافتتاحية لسعادته لاستضافة الكويت للحدث الأهم لرياضة كرة السرعة مشيدًا بحسن الاستقبال وكرم الضيافة من الجانب الكويتي.

ومن جانبه، أعرب المستشار عمرو حسين عن ثقته في نجاح بطولة العالم رقم 30 بالكويت مشيدًا بحفل الافتتاح والتنظيم الجيد من الاتحاد الكويتي لكرة السرعة، وأضاف أن الاتحاد المصري أقام تصفيات قوية وعادلة قبل فاعليات البطولة وذلك لاختيار اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة، والتي شهدت قوة وإثارة بين اللاعبين لنيل شرف تمثيل المنتخب الوطني.

كما توجه رئيس الاتحاد الافريقي بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه الدائم لكرة السرعة مشيدًا باللقاء الذي جمعه معه قبل سفر البعثة للاطمئنان على آخر استعدادات لاعبي منتخب مصر قبل المشاركة في بطولة العالم.

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