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فن

سوما تحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية.. 2 نوفمبر

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:03 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تستعد الفنانة سوما لإحياء حفل غنائي ساهر على المسرح الكبير بدار الأوبر المصرية، يوم الجمعة 2 نوفمبر المُقبل، وذلك ضمن فعاليات الحفل الافتتاحي للدورة السابعة والعشرين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

وتقدم سوما فقراتها الغنائية على المسرح الكبير بالأوبرا، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، حيث من المنتظر أن يأتي إلى القاهرة قبيل أيام من الحفل لبدء البروفات.

ومن المقرر أن تقدم سوما باقة متنوعة من أجمل الأغاني القديمة والحديثة، وأغانيها الخاصة، ومن بينها: "عيب عليك، أجدع صحاب، سهر الليالى، اما براوا "، وغيرها من الأغانى الشهيرة.
سوما تحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية.. 2 نوفمبر
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