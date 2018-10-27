خالد صديق: القاهرة أكبر المحافظات عشوائية وغير المخططة.. فيديو

أكد المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق "تطوير العشوائيات" أن محافظة القاهرة تعد أكبر المحافظات التى بها عشوائيات وغير المخططة وغير الآمنة، وتأتى بعدها المحافظات الأخرى.
وأضاف "صديق" في لقاء خاص لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم السبت، أن جميع محافظات الجمهورية بها عشوائيات عدا محافظات "شمال سيناء والمنوفية والفيوم" بها مخططة ليس بها عشوائيات.
وأشار المدير التنفيذى لصندوق "تطوير العشوائيات"، إلى أن محافظة الاسكندرية بها عشوائيات غير مخططة لكنها آمنة، موضحًا ان 80% من العشوائيات غير الآمنة سيتم الانتهاء منها في العام الحالي 2018، و20% يتم الانتهاء منهم في منتصف العام القادم 2019.