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أخبار العالم

ترامب: أتابع حادث إطلاق النار في معبد يهودي بولاية بنسلفانيا

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:24 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده انه يتابع عن كثب حادث إطلاق نار وقع في معبد يهودي بمدينة بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا.

واضافت القناة أن حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في معبد يهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى 7 قتلى.

وكان مسلحًا داخل المعبد أطلق النار على قوات الشرطة التي توجهت إلى مكان الحادث.
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