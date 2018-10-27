ترامب: أتابع حادث إطلاق النار في معبد يهودي بولاية بنسلفانيا

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده انه يتابع عن كثب حادث إطلاق نار وقع في معبد يهودي بمدينة بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا.



واضافت القناة أن حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في معبد يهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى 7 قتلى.



وكان مسلحًا داخل المعبد أطلق النار على قوات الشرطة التي توجهت إلى مكان الحادث.