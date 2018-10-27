أيمن دجيش يفجر مفاجأة: هدف الزمالك في الإتحاد من تسلل واضح.. فيديو

أكد الحكم الدولي المصري السابق أيمن دجيش أن هدف نادي الزمالك في شباك الإتحاد السكندري في ذهاب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال تسلل واضح.



وقال دجيش في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "تمركز الحكم المساعد في هذه اللقطة كان عامل فارق كبير في قرار الحكم".



متابعًا:"كان يجب على الحكم المساعد التراجع خطوة للوراء من أجل رؤية هذه الفرصة بالشكل الصحيح وقتها كان سيرى أن حمدي النقاز على يمينه وهو ما يعني وجوده في موقف تسلل تام"مضيفًا" الكرة من تسلل واضح 100%، حمدي النقاز كان سابق بجسمه".

