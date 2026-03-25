انخفاض درجات الحرارة.. أمطار غزيرة على محافظة مطروح |شاهد

شهدت محافظة مطروح حالة من التقلبات الجوية الملحوظة، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بالتزامن مع سقوط أمطار متوسطة وصلت إلى غزيرة في بعض المناطق.

وكانت اكثر مدن محافظة مطروح استقبالا للأمطار مدينة مرسي مطروح والسلوم وبرانى والنجيلة.

وتشير توقعات الأرصاد بأن المحافظة تتعرض لفرص كبيرة لهطول الأمطار مع نشاط للرياح الغربية وانخفاض في درجات الحرارة ، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.



ومن المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة، مع تحذيرات للمواطنين بضرورة توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة وعلى الطرق السريعة، مع تجنب التواجد في أماكن تجمع المياه.