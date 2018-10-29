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الصحة: إجراء 38 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 04:51 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إجراء 38 ألف و799 عملية جراحية من أصل 59 ألف و430 مريضا من المسجلين على الموقع الإلكتروني والخط الساخن لقوائم الانتظار، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تم الانتهاء منها 503 حالات جراحة أورام، و1703 حالات عظام، و8 آلاف و467 رمد، و4 آلاف و622 عملية قلب مفتوح، و21 ألف و570 قسطرة قلبية، و1511 جراحة مخ وأعصاب، و316 زراعة قوقعة، و51 زراعة كبد، بالإضافة إلى 55 حالة زراعة كلى.

وأضاف مجاهد أن إجمالي عدد المستشفيات المشاركة في قوائم الانتظار 164 مستشفى، تضمنت 99 مستشفى حكومي أجروا 25 ألف و135 عملية من إجمالي العمليات التي تم الانتهاء منها، و38 مستشفى جامعي، و8 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، و6 تابعين للشرطة، و11 مستشفى خاص، بالإضافة الى مستشفيين تابعين للمجتمع المدني.

جدير بالذكر أن جميع التدخلات الجراحية التي تنفذ بالمبادرة هى بالمجان تمامًا، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، مؤكدًا أن الخدمة العلاجية تقدم للمريض على أعلى مستوى علاجي عاجل وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذا الشأن، كما أن الوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300 والذي يعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء.
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