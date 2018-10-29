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أخبار العالم

حفل تأبين مالك نادي ليستر داخل ملعب الفريق.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:12 م
فيكاي سريفادهانابرابا
فيكاي سريفادهانابرابا
حسام رضوان
نشر حساب نادي ليستر سيتي الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لتأبين مالك النادي الملياردير التايلاندي، فيكاي سريفادهانابرابا، في ملعب الفريق "كينج باور" بعد وفاته على متن طائرته التي انفجرت أول أمس السبت.

ويظهر في الفيديو عائلة الراحل ولاعبي الفريق وأعضاء مجلس إدارة النادي.

ويعد فيكاي معشوق مدينة ليستر بعد فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2013 عقب شرائه النادي.

وكان النادي قد أعلن، اليوم الإثنين، وفاة مالكه ضمن خمسة أشخاص لاقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، السبت الماضي.

وقال النادي في بيان له: "بكل أسف وبقلوب مكسورة نؤكد أن رئيسنا فيكاي سريفادهانابرابا كان ضمن الذين فقدوا أرواحهم بشكل مأساوي مساء السبت عندما تحطمت طائرة هليكوبتر تقله هو وأربعة أشخاص آخرين خارج استاد كينج باور".




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