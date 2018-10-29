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حوادث

حجز عامل لاتهامه بالتحرش بموظفة بالسيدة زينب

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:49 م
القبض علي متهم
القبض علي متهم
اسلام مقلد
أمرت نيابة السيدة زينب بحجز عامل 24 ساعة على ذمة التحريات لاتهامه بالتحرش بموظفة أثناء سيرها ظهر اليوم الاثنين بشارع نوبار.

أكدت " ع . أ " أنها فوجئت أثناء سيرها بشارع نوبار بالقرب من وزارة العدل فى طريقها إلى منزلها بالمتهم يقوم بالتحرش بها ومسكها من الخلف فقامت بالاستغاثة بالأهالي الذين تمكنوا من ضبطه وإبلاغ الشرطة وأوضحت أنها تعمل موظفة بفندق بشرم الشيخ وكانت فى إجازة بالقاهرة وتمت الواقعة أثناء عودتها للمنزل .

وأنكر المتهم " م . س " 30 سنة عامل  أمام مدير النيابة السيد محمد الواقعة المنسوبة إليه وأكد أن يده خبط فيها بدون تعمد وأوضح أنه كان قادما من سوهاج للعمل بالقاهرة ونزل بمحطة رمسيس وتوجه إلى منطقة السيدة زينب للبحث عن عمل وفى طريقة تمت الواقعة.

حرر محضر بذلك وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

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